У "Таврії" все ж таки новий тренер

Як повідомили УНІАН у ФК "Таврія", до штабу Хрістопулоса ввійдуть його земляки – Яніс Томаїдіс (асистент), Леонідас Пападакіс (тренер із фізичної підготовки) і Константінос Паганіос (тренер воротарів).

На даний момент підготовку "Таврії" до сезону-2013/14 Хрістопулос і його помічники ведуть на базі "Скіф" у Новопавлівці (Бахчисарайський район). Новий тренерський штаб зокрема оцінюватиме й рівень молодих футболістів команди – хто готовий грати за основу, а хто поки ні.

Як повідомив генеральний директор клубу Олександр Бойцан, перед Хрістопулосом і його помічниками ніяких конкретних турнірних завдань поки не поставлено: "Яніс Хрістопулос знайомий із ситуацією в клубі. Думаю, що в нього є план роботи в цій ситуації. А після відкриття трансферного вікна ми постараємося закрити всі проблемні місця нашої команди. Зараз усе буде спрямовано на те, щоб набрати максимальну кількість очок у літньо-осінній частині чемпіонату України. На даному етапі нам необхідно максимально сконцентрувати свою увагу на результаті".

Хрістопулосу – 40 років. Його попереднім місцем роботи був грецький клуб ПАС (Яніна), який за підсумками сезону-2012-2013 завоював путівку до Ліги Європи. За свою 13-річну кар'єру Хрістопулос працював із юнацькими командами грецьких клубів "Каламата", "Панатінаїкос", АЕК, "Олімпіакос", був асистентом головного тренера "Паніоніоса".

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Хрістопулос – 21-й тренер за роки незалежності в історії сімферопольської "Таврії" й перший наставник клубу з далекого зарубіжжя.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат української футбольної Прем'єр-ліги України сезону-2013/14 орієнтовно почнеться 13 липня. У стартовому турі "Таврія" на своєму полі прийме луганську "Зорю".