Три українські тенісисти подолали стартовий етап кваліфікації Вімблдона

Як повідомляє офіційний сайт турніру, у списку учасників попередніх змагань значаться три представники України і всі вони вдало провели свої ігри.

Олександр Недовєсов зустрічався з бразильцем Леонардо Кірхе (238-й номер у світовому рейтингу) і матч пройшов у впертій боротьбі в трьох сетах. Тим не менш, у вирішальному сеті українець був набагато сильніший за суперника - 6:4, 6:7, 6:1. Ілля Марченко, що йде в кваліфікації під дев'ятим номером, грав з британцем Едвардом Корі (330-й), який лише наприкінці третього сету наполегливої ​​гри поступився досвідченішому і титулованішому українцю - 6:4, 5:7, 7:5. У свою чергу, Денис Молчанов зустрічався з представником США Майклом Яні (249-й), обігравши суперника у двох сетах - 6:3, 7:6.

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Основні змагання Вімблдонського тенісного турніру стартують у понеділок, 24 червня.