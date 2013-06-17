Пономарьов виграв третю партію поспіль на чемпіонаті України з шахів

У Києві завершився третій тур чемпіонату України з шахів, у рамках якого третю перемогу поспіль отримав Руслан Пономарьов.

Як передає кореспондент УНІАН, на чемпіонаті України в столиці цього року зібралися практично всі найсильніші гросмейстери країни. Виняток становив лише екс-чемпіон світу львів'янин Василь Іванчук.

Ще один екс-чемпіон світу Пономарьов за підсумками сьогоднішнього дня в черговий раз зміцнив своє лідерство, ставши єдиним шахістом, що взяв верх над суперником. У грі з Валерієм Невєровим він діяв чорними фігурами, але на 53-му ході примусив суперника здатися.

Решта партій дня завершилася внічию. Так зіграли Павло Ельянов – Станіслав Богданович, Захар Єфименко – Андрій Баришполець, Мартин Кравцов – Антон Коробов, Олександр Мойсеєнко – Юрій Криворучко, Олександр Арещенко – Андрій Волокітін.

Таким чином, після трьох турів змагань у Пономарьова 3 очки. По 2 бали набрали Волокітін, Криворучко і Коробов.

Чемпіонат України з шахів проходить у Києві з 15 по 26 червня.