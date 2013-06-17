Затвердили дату матчу за Суперкубок України з футболу

Матч за Суперкубок України з футболу між донецьким «Шахтарем» і одеським «Чорноморцем» почнеться в середу, 10 липня, о 21.00, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Дату і час гри сьогодні офіційно затвердила дирекція української футбольної Прем'єр-ліги.

"Шахтар" братиме участь у грі за Суперкубок як чемпіон Прем'єр-ліги і володар Кубка України сезону 2012/13, а "Чорноморець" - як фіналіст Кубка.

Місцем проведення матчу стане стадіон «Чорноморець» в Одесі.