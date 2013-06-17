Затвердили дату матчу за Суперкубок України з футболу
17:28, 17 червня 2013Спорт
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Матч «Шахтар» - «Чорноморець» за Суперкубок України почнеться 10 липня о 21.00.
Матч гратимуть в Одесі / Фото з офіційного сайту одеського клубу
Матч за Суперкубок України з футболу між донецьким «Шахтарем» і одеським «Чорноморцем» почнеться в середу, 10 липня, о 21.00, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Дату і час гри сьогодні офіційно затвердила дирекція української футбольної Прем'єр-ліги.
"Шахтар" братиме участь у грі за Суперкубок як чемпіон Прем'єр-ліги і володар Кубка України сезону 2012/13, а "Чорноморець" - як фіналіст Кубка.
Місцем проведення матчу стане стадіон «Чорноморець» в Одесі.
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