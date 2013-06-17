Луческу потрапив у двадцятку найкращих тренерів світу

Американський портал Bleacher Report склав рейтинг 20 найкращих футбольних тренерів світу, до якого увійшов і наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу.

Румунський фахівець посів у списку 16-й рядок, повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Шахтар".

Тренер команди став єдиним фахівцем, що представляє Україну в рейтингу. Так аргументують заокеанські колеги свій вибір: "Коли в 2004 році Мірча Луческу підписав контракт з "Шахтарем", багато хто передбачав, що цей альянс буде нетривалим. Чому? Це була вже 11-а команда в його тренерській кар'єрі. Проте минуло дев'ять років, а він все ще в Україні. У його трофейному музеї за цей час зібралося сім чемпіонських звань, п'ять національних Кубків, чотири Суперкубки і Кубок УЄФА. Домінування його клубу в Східній Європі стає трохи глузливим».

Повний список 20 найкращих тренерів світу за версією Bleacher Report виглядає так: Юпп Хайнкес, Жозе Моуріньо, Вісенте дель Боске, Хосеп Гвардіола, Оттмар Хітцфельд, Луї ван Гал, Марчелло Ліппі, Рафаель Бенітес, Карло Анчелотті, Арсен Венгер, Гус Хиддінк, Луїс Феліпе Сколарі, Юрген Клопп, Мануель Пеллегріні, Фатіх Терім, Мірча Луческу, Антоніо Конте, Марсело Б’єлса, Андре Віллаш-Боаш і Лучано Спаллетті.