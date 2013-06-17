Українки так і не змогли виграти на Євробаскеті

У Франції сьогодні завершується перший груповий етап Чемпіонату Європи з баскетболу серед жіночих команд, у рамках якого збірна України програла третій матч поспіль - команді Чорногорії й, зайнявши останнє місце в групі, не змогла пробитися в другий раунд змагань.

Як передає кореспондент УНІАН, у вирішальній грі за право продовжити боротьбу в турнірі перша чверть завершилася з перевагою підопічних Вадима Чернія - 19:16.

Друга 10-хвилинка пройшла з перевагою суперників. Вони не тільки порівняли рахунок, але і забезпечили собі за підсумками 20 хвилин гри мінімальна перевага - 31:30.

Вирішальною в грі стала третя 10-хвилинка, яку команда Чорногорії виграла з різницею "+9" - 53:43.

Підсумок матчу - 72:60.

Кращим гравцем збірної України в цьому матчі стала Аліна Ягупова, яка набрала 21 очко.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України програла матчі групового етапу командам Туреччини та Словаччини. Таким чином, команда програла всі три матчі на Євробаскеті-2013.