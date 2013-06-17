Українські плавці завоювали п'ять нагород турніру «Маре Нострум» у Франції

Як повідомили УНІАН у Федерації плавання України, Сергій Фролов завоював два «срібла». Спочатку він проплив дистанцію 400 м вільним стилем з результатом 3 хв. 50.83 сек. До золотої медалі українцеві не вистачило 13 сотих секунди. Потім Фролов проплив дистанцію 1500 м вільним стилем з результатом 15 хв. 13.58 сек.

На тему: Українські плавці завоювали три медалі на турнірі в Барселоні

Наймолодша спортсменка на міжнародному турнірі, 14-річна Вікторія Солнцева, завоювала срібну медаль на дистанції 100 м брасом з результатом 1 хв. 07.51 сек. Крім того, на дистанції 200 м брасом плавчиха завоювала «бронзу» з результатом 2 хв. 25.76 сек. У цьому запливі вона поступилася тільки чемпіонці світу данці Рікке Меллер Педерсен і учасниці Олімпійських ігор-2012 іспанці Маріне Гарсія.

Дарина Зевіна, яка вже завоювала два «золота» на інших етапах серії «Маре Нострум-2013», фінішувала другою на дистанції 200 м на спині з результатом 2 хв. 10.59 сек., завоювавши срібну медаль.

«Маре Нострум» - міжнародний турнір з плавання, що проводився вже 14-й рік поспіль. Змагання проходять в три етапи – в Монте-Карло (Монако), Барселоні (Іспанія) і Кан-ан-Руссійоні (Франція). Ця серія турнірів стала найважливішим етапом підготовки до чемпіонату світу-2013, який відбудеться в іспанській Барселоні.