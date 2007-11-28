Тренер «Роми»: мої хлопці заслуговували більшого

Наставник "Роми" Лучано Спаллетті після упевненої перемоги над київським "Динамо" заявив, що його команда гідна першого місця в групі.

“Сьогодні мої хлопці грали так добре, що заслуговували більшого, ніж друге місце в групі. Ми заслуговували боротьби за перше місце, проте "МЮ" зіграв так, як він зіграв, і ми з цим нічого поробити не можемо. Я випустив Таддеї, щоб подивитися, як він впорається, але він швидко втомився, і мені довелося його замінити. З ним не трапилося нічого серйозного. Я завжди говорив, що потрібно мати команду, в якій завжди знайдеться заміна тим, хто вибув з лав. "Рома" - саме така команда. Треба тільки знайти вірний баланс. Не важливо, хто саме сьогодні забив перший гол - Пануччі або Вучиніч. Важливо, що ми зіграли добре і показали потрібний результат. Футбол - командна гра, і індивідуальні досягнення тут не важливі. Матч з "МЮ" не буде для нас легким, оскільки ми битимемося за свою честь і хочемо гідно зіграти на очах у своїх фанів. Ми перемогли, тому що проявили старанність, були зібрані і підішли до гри з правильним настроєм”, - цитує Спалетті офіційний сайт УЄФА.