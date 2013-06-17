Футбольний клуб Фірташа «Нива» вийшов у Першу лігу

Як передає кореспондент УНІАН, учора ввечері відбувся повторний перехідний матч «Ниви» з аутсайдером Першої ліги ФК «Одеса».

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Тернопільський клуб здобув переконливу перемогу 4:1. Перший матч спарингу теж виграла «Нива» з рахунком 2:0.

Завдяки цим перемогам команда після трирічної перерви здобула право виступати в Першій лізі, натомість ФК «Одеса» переходить у Другу лігу.

У своїй групі ФК «Нива» здобула друге місце, перше виборола чернігівська «Десна», яка напряму вийшла в Першу лігу.

Довідка УНІАН. У сезоні 2012-2013 року ФК «Нива» почав фінансувати бізнесмен Дмитро Фірташ.

Загалом він виділив на команду 6 млн грн, після чого перед клубом було поставлено завдання виходу в Першу лігу.

Зимою клуб підсилився 12-ма футболістами, найрезонанснішим став перехід братів Баранців, які грали в різних клубах вищої ліги.