Матч «Селтік» - «Шахтар» почнеться з хвилини мовчання

Матч п`ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між шотландським «Селтіком» і донецьким «Шахтарем» почнеться з хвилини мовчання у пам’ять про загиблих після вибуху на шахті імені Засядька в Донецькій області.

«Ми висловлюємо щирі співчуття українському народу і хочемо разом з ними вшанувати пам`ять загиблих після цієї страшної трагедії. Ми вже повідомили УЄФА, що матч з «Шахтарем» почнеться з хвилини мовчання», - заявив виконавчий директор «Селтіка» Пітер Лоувелл через офіційний сайт клубу.

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