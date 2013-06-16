Ще один бразильський футболіст хоче стати українцем

Як повідомляє football.ua з посиланням на портал Globo Esporte, Матеусу спочатку не дуже сподобалася Україна.

"Початок в Україні був жахливим, але завдяки Богу я пристосувався. Клімат там зовсім інший - або дуже холодно, або дуже жарко", - говорить футболіст.

Також бразильський форвард розповів про плани на майбутнє своєї команди і свої власні.

"Моя команда фінішувала на четвертому місці в чемпіонаті. Результат хороший, тому що завдяки йому ми зіграємо в Лізі Європи, але Дніпро - велика команда, і тут хочуть титул. Сподіваюся, наступного року ми його досягнемо", - сказав Матеус.

"Я більше б хотів грати за бразильську збірну, але зараз, потрібно визнати, про це навіть не думаю. Може статися, що я зіграю у футболці збірної України. Ще нічого не ясно, але інтерес до мене був. Я відповів, що хочу. Вже почався процес натуралізації, і я збираюся почекати", - підсумував футболіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливе повернення в українську збірну бразильця Едмара.