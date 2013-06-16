Українські баскетболістки програли другий матч чемпіонату Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч другого туру був ключовим для обох команд, які напередодні свої ігри програли. Українки були розгромлені командою Туреччини, а словачки у впертішій боротьбі поступилися збірній Чорногорії.

В очному матчі спочатку перевага була у підопічних Вадима Чечура. Українки виграли першу чверть з перевагою в 8 очок (28:20), швидко атакували і упевнено діяли в захисті. Втім, після двохвилинної паузи між чвертями команди немов помінялися ролями. Перевагу перехопили суперниці, які достатньо легко виграли 10-хвилинку з різницею в 15 балів, – 24:9. Упевнено утримували словачки перевагу і в третьому періоді, який завершили з перевагою в 3 бали, – 17:14. На останню перерву команди йшли з рахунком 61:51 на користь збірної Словаччини.

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Українки намагалися вирівняти гру, а найактивнішою у складі нашої збірної була кращий молодий гравець Європи (до 20 років) за версією Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Аліна Ягупова, яка набрала 17 очок. Проте, розрив вдавалося скоротити не більше ніж до 4 очок. У результаті ж програш склав «-7» - 75:68 на користь збірної Словаччини.

Таким чином, у збірної України залишилися примарні шанси на те, щоб посісти третє місце в турнірній таблиці і продовжити боротьбу на другому етапі чемпіонату. У будь-якому разі, 17 червня в завершальному матчі групового етапу українкам необхідно обіграти команду Чорногорії якомого з більшою різницею очок.