Лужний: а що ми можемо зробити...

Виконуючий обов`язки головного тренера "Динамо" Олег Лужний на прес-конференції після матчу Ліги чемпіонів з "Ромою" був небагатослівним.

Тренер нарікав на кадрові проблеми: «Сьогодні я поставив усіх гравців, які можуть стояти на ногах».

Назвав свою версію нищівного результату: «Погана концентрація на перших хвилинах - футболісти пропустили швидкий гол, дуже погана гра команди в обороні, особливо центральних захисників».

Оцінив гру Рибки у воротах «Динамо»: «Мені було погано видно, коли забивався перший гол, тому не можу сказати, винен він чи ні. В іншому – нормально».

А на запитання, чи не відчуває він гіркоти за те, що відбувається зараз з командою, Олег Лужний відповів: «А що ми можемо зробити, якщо у нас футболісти такого рівня? Вище за рівень чемпіонату України ми зіграти не можемо».

За матеріалами Динамоманії