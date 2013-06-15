Україна подасть заявку на проведення зимової Олімпіади

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на форумі «Україна і партнери» віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

«Цього року в листопаді ми маємо подати заявку. Ми готуємо вже всі необхідні заявочні файли», - сказав Вілкул.

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Він зазначив, що на підставі заявок країн, які претендують на проведення зимової Олімпіади 2022 року, влітку 2014 року буде складено шорт-лист претендентів, а влітку 2015 року буде оголошено результат конкурсу.