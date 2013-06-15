Україна подасть заявку на проведення зимової Олімпіади
08:22, 15 червня 2013Спорт
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Україна в листопаді 2013 року має намір подати заявку на право проведення зимової Олімпіади 2022 року.
Україна подасть заявку на проведення зимової Олімпіади
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на форумі «Україна і партнери» віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.
«Цього року в листопаді ми маємо подати заявку. Ми готуємо вже всі необхідні заявочні файли», - сказав Вілкул.
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Він зазначив, що на підставі заявок країн, які претендують на проведення зимової Олімпіади 2022 року, влітку 2014 року буде складено шорт-лист претендентів, а влітку 2015 року буде оголошено результат конкурсу.
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