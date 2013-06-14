Тарас Михалик пішов з київського Динамо

Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

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29-річний гравець виступав за київське "Динамо" з 2006 року. За цей час Михалик двічі виграв чемпіонат України (2007, 2009), національний кубок (2006, 2007) і Суперкубок країни (2006, 2007). За цей час він узяв участь у 189 іграх, забивши 14 м'ячів.