Тарас Михалик пішов з київського Динамо
21:41, 14 червня 2013Спорт
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Захисник футбольного клубу "Динамо" (Київ) пішов з клубу в статусі вільного агента.
Тарас Михалик
Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.
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29-річний гравець виступав за київське "Динамо" з 2006 року. За цей час Михалик двічі виграв чемпіонат України (2007, 2009), національний кубок (2006, 2007) і Суперкубок країни (2006, 2007). За цей час він узяв участь у 189 іграх, забивши 14 м'ячів.
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