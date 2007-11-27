Результати 5-го туру Ліги чемпіонів

Манчестер не втрачає жодного очка, а у Динамо їх і не було

Закінчилися сьогоднішні 8 матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Закінчилися сьогоднішні 8 матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Група E. Штутгарт - Рейнджерс 3:2 (Какау 45+2, Пардо 62, Маріка 85 - Адам 27, Фергюсон 70), Ліон - Барселона 2:2 (Жуніньо 7, 80 пен. - Інієста 3, Мессі 58 пен.) Група F. Динамо - Рома 1:4 (Бангура 63 – Пануччі 4, Вучиніч 36, 78, Жюлі 32), МЮ - Спортінг 2:1 (Тевес 61, Роналду 90+2 - Абел 21) Група G. ЦСКА - ПСВ 0:1 (Фарфан 39), Інтер - Фенербахче 3:0 (Крус 55, Ібрагімович 66, Хіменес 90+2) Група H. Севілья - Арсенал 3:1 (Сейду Кейта 24, Луїс Фабіано 34, Кануте 89 пен. - Едуардо 11), Стяуа - Славія 1:1 (Бадя 12 – Шенкержик 78)

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