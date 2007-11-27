Закінчився перший тайм у матчах 5-го туру Ліги Чемпіонів
22:27, 27 листопада 2007Спорт
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У Києві забито вже три голи :(
|Фото Reuters
Група E. Штутгарт - Рейнджерс 1:1 (Какау 45+2 - Адам 27), Ліон - Барселона 1:1 (Жуніньо 7 - Інієста 3)
Група F. Динамо - Рома 0:3 (Вучиніч 4, 36, Жюлі 32), МЮ - Спортінг 0:1 (Абел 21)
Група G. ЦСКА - ПСВ 0:1 (Фарфан 39, матч закінчився), Інтер - Фенербахче 0:0
Група H. Севілья - Арсенал 2:1 (Сейду Кейта 24, Луіс Фабіано 34 - Эдуардо 11), Стяуа - Славія 1:0 (Бадя 12)
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