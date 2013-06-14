Лужний продовжить тренувати Таврію

14 червня футболісти і тренерський штаб "Таврії" вийшли з відпустки.

Команда розпочинає підготовку до сезону-2013/14. Як повідомив клубній прес-службі генеральний директор "Таврії" Олександр Бойцан, з 14 червня до виконання своїх обов'язків приступив і тренерський штаб Олега Лужного.

"Інформація деяких ресурсів про зміни в тренерському корпусі команди не відповідає дійсності, - уточнив Олександр Бойцан. - До 15 червня футболісти нашого клубу пройдуть диспансеризацію. А вже з 16-го числа розпочнуться тренування".

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Як розповів Олександр Бойцан, трохи пізніше приступлять до роботи найдосвідченіші півзахисники Максим Калініченко та Сергій Назаренко.

Вони повинні приєднатися до партнерів по команді 17 червня.

Нагадаємо, чемпіонат Прем'єр-ліги України сезону-2013/14 почнеться, орієнтовно, 13 липня. У стартовому турі "Таврія" на своєму полі прийме луганську "Зорю".