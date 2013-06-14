Три українські легкоатлетки стали призерами етапу «Діамантової ліги» в Осло

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, чемпіонка Європи в приміщенні з бігу на 800 метрів Наталія Лупу почала «діамантовий» сезон в Осло і відразу ледь не перемогла. За 200 метрів до фінішу українка вийшла вперед, випередивши фавориток з Кенії та Ефіопії. Натомість з-за спин суперниць вискочила росіянка Катерина Поістогова і на останніх метрах вирвала перемогу у Лупу (1.59,39 хв). У Лупу – найкращий особистий результат сезону (1.59,59 хв). Третьою була Джанет Джепкосгей з Кенії (2.00,09 хв).

У призовій трійці завершила змагання в Осло і українка Саладуха. У секторі для потрійного стрибка вона у найкращій зі спроб приземлилася на позначці 14,56 м і стала другою. Хоча, як зізналася після виступу, розраховувала на результат рівня 14,80-14,90 м. Третю перемогу поспіль здобуває Катеріне Ібаргуен з Колумбії (14,81 м). У ще однієї українки Ганни Князевої 13,66 м і дев’ята сходинка.

Для Марії Ремень і Олесі Повх, які виступають на спринтерській дистанції 100 метрів, етап «Діамантової ліги» в Осло став першим нинішнього сезону. Ремень, дещо програвши суперницям на старті, вкотре продемонструвала свої бійцівські якості і зуміла фінішувати третьою – 11,07. При цьому майже наздогнала переможницю, болгарку Івет Лалову (11,04 с). Другою стала Мюріель Ауре з Кот д’Івуару (11,05 с). Близькою до призової трійки була і Повх – вона п`ята (11,15 с).