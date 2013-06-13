Тенісист Долгополов не зумів вийти до чвертьфіналу турніру в Лондоні
20:43, 13 червня 2013Спорт
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Український тенісист Олександр Долгополов не зумів пробитися до чвертьфіналу тенісного турніру в Лондоні, поступившись у напруженому двохсетовому матчі Бенджаміну Беккеру з Німеччини - 6:7, 5:7.
Олександр Долгополов програв німцю
Як повідомляє офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів, кращий тенісист України (24-й у світовому рейтингу) Долгополов грав з німцем, який значно поступається йому в рейтингу. Тим не менш, суперник зміг нав'язати киянину рівну боротьбу. У першій партії рівність продовжилася до рахунку 6:6, а в другому - до 5:5. Насамкінець обидва рази сильнішим був Беккер.
Турнір у Лондоні проходить на трав'яному покритті. Він є підготовчим до найпрестижнішого в світі щорічного Вімблдонського тенісного чемпіонату, ігри якого також проходять на трав'яних кортах.
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