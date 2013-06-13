ЗМІ: Буковина погодилася грати у Прем'єр-лізі

Як повідомляє портал Sport.ua, прес-аташе клубу Олексій Мамчук заявив, що клуб надіслав офіційні листи на адреси ФФУ і ПФЛ, в яких йдеться про бажання «Буковини» зайняти одне з вакантних місць в українській Прем'єр-лізі.

«Буковина» готова грати в УПЛ тільки в тому разі, якщо клубу дадуть час розробити свою інфраструктуру відповідно до регламенту УПЛ. Це стосується і стадіону, і бази клубу, і тренувальних полів. До початку сезону «Буковина» все підготувати фізично не встигне, а тому чернівецький клуб попросив футбольне керівництво України про відтермінування, сказано в повідомленні.

14 червня в Києві відбудеться засідання комітету атестації футбольних клубів ФФУ, на якому буде ухвалено рішення щодо заяви «Буковини».

Як повідомляв УНІАН, після сезону 2012/2013 алчевська «Сталь», що зайняла друге місце в турнірі команд Першої ліги, відмовилася підвищуватися в класі. Також не погодилася на вихід в УПЛ і «Олександрія». Готовою грати на вищому українському рівні виявилася «Буковина», яка за підсумками минулого сезону зайняла четверте місце в першій лізі.