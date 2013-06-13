ЗМІ: Олександрія відмовилась від участі у Прем'єр-лізі

Як повідомляє сайт vz.ua, на сьогоднішній екстреній нараді керівництво ПФК «Олександрія» на чолі з президентом Сергій Кузьменком, спільно з почесним президентом клубу Миколою Лавренком і керівниками міста Олександрія і Кіровоградської області, вирішило не приймати пропозицію ФФУ брати участь у наступному сезоні у Прем'єр-лізі.

«Ми вдячні за цю пропозицію, оскільки нашим бажанням було завоювання у спортивній боротьбі однієї з двох путівок до Прем'єр-ліги. На жаль, команда і тренерський штаб не впоралися з цим завданням, тому у кінці першості ми запросили нового головного тренера, склали організаційні, календарні, фінансові плани на підготовку до участі у 23-й першості України з футболу серед команд першої ліги. Виходячи з цього, ПФК «Олександрія» не може прийняти Вашу пропозицію», – зазначається в офіційному листі керівництва клубу до ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні від участі у змаганнях Прем'єр-ліги у наступному сезоні відмовився ФК "Сталь" з Алчевська. Саме цю команду за задумом ФФУ мав замінити клуб з Олександрії.