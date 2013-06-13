Українська легкоатлетка Князєва-Міненко буде виступати за Ізраїль
16:09, 13 червня 2013Спорт
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Спортсменка Ганна Князєва-Міненко, яка зайняла четверте місце на олімпіаді в Лондоні, буде виступати за збірну Ізраїлю.
Ганна Князєва-Міненко змінила громадянство / Фото: novostiua.net
Українська легкоатлетка (потрійний стрибок) Анна Князєва-Міненко отримала дозвіл від Федерації легкої атлетики України, і тепер представлятиме на змаганнях Ізраїль, повідомляє newsru.co.il.
Спортсменка вийшла заміж за ізраїльського десятиборця Анатолія Міненка, і отримала ізраїльське громадянство.
На олімпіаді в Лондоні Ганна Князєва посіла четверте місце з результатом 14,56 м. Третє місце посіла українка Ольга Саладуха (14,79).
Особистий рекорд Ганни Князєвої у потрійному стрибку - 14,71 м.
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