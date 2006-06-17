Закінчився матч Італія - США

У Кайзерслаутерні на "Фрітц Вальтер Штадіоне" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Італії і Сполучених Штатів Америки.

Гру обидві команди почали атаками. Більш дисципліновані і командні американці приблизно на 10-у хвилини навіть сформували певну перевагу – вони створили 2-3 моменти поблизу воріт, а атаки італійців закінчилися переважно офсайдами. Штрафний проти воріт італійців на 12-й хвилині був небезпечний за визначенням: просто перед воротами за 17 метрів. І одразу кутовий, і одразу ще один вхід до штрафної з трьома нервовими спробами добиття, і одразу далекий удар низом пройшов повз штангу – більш технічна команда вже добилася б результату. Але тут було схоже, що італійці пересиджують натиск і чекають або помилки захисників США, або поки втомиться вся команда.

Штрафний на 22-й хвилині і став таким моментом. По діагоналі від воріт, на чотири метри далі від кута штрафної – чим не місце для небезпечного навісу. Алберто Чиллардіно виявився біля м`яча першим серед десятка своїх і чужих гравців в лінії перед воротами. 1:0. Автор голу за секунду до хвилі пивітань встиг схилити коліно і зіграв на уявній скрипці. Американці знову пішли на штурм, а італійці – чекати, коли зможуть забити вдруге.

Змогли рівно за п`ять хвилин, але у свої ворота, і рахунок став 1:1. Автогол записаний на Крістіана Дзаккардо – він був за метр від воріт, коли нога підвела і вибила м`яч на 180 градусів “не туди”.

Даніеле де Россі одержав червону картку на 28-й хвилині (зумисний удар ліктем в обличчя). Макбрайд пішов до лікарів із закривавленим обличчям, а його команда налащтувалася реалізовувати 62 хвилини чисельної переваги. Італійці відповіли тим, що перестали тиснутися до своїх воріт. І хоча їхні атаки, як і раніше, закінчувалися переважно офсайдами, але й американцям стало важче доходити до воріт

Гарматний удар з 35 метрів Пабло Мастроєні на 42-й хвилині – ось єдине, що могло запам`ятатися з цього проміжку гри. А на 44-й – перевага вичерпалася після видалення того ж Мастроєні (підкат «в кісточку» опорної ноги).

Перші ж секунди другого тайму ще більше змінили ситуацію. Жовта картка Поупу була в нього другою – і тепер уже десятеро італійців могли 45 хвилин вирішувати як обіграти дев`ятьох суперників. США явно збиралися захищатися: Брюс Арена змінив надію атак Роберта Конві. А Італія – атакувати: Марчелло Ліппі випустив дель П`єро замість захисника.

Обидві збірних стали швидко проходити середину, гра змістилася до штрафних, моменти ставали дедалі гострішими, але якість завершення атак залишалася низькою: офсайди, промахи і відставання партнерів. Важка і напружена гра.

З 65-ї хвилини більшість італійців скоротилися: травмованому Перротта довелося повернутися на поле, оскільки заміни вже були використані. Із стегном під “заморозкою” він робив, що міг.

73-а хвилина принесла по футбольному красивий момент: майстерний пас Андреа Пірло (легкий короткий навіс) – на льоту дотягся до м`яча, вийшов до воротаря без офсайду дель П`єро – і на кінчиках пальців перевів в стрибку м`яч Кейсі Келлер. На 77-й він же дістав далекий удар дель П`єро.

На 86-й заплели перепасовками самі себе троє італійців у боротьбі проти чотирьох американців перед самими воротами. Грати на флангах вже не вистачало чи то сил, чи то організації.

Рахунок так і залишився 1:1