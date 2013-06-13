Таврія звільнила Лужного

Сьогодні на зустрічі в Києві керівництво клубу офіційно оголосило тренеру про своє рішення.

Таким чином, Олег Лужний з сьогоднішнього дня більше не є головним тренером «Таврії», - повідомляє сайт сіферопольского клубу.

Нагадаємо, що Олег Лужний був призначений головним тренером «Таврії» 4 червня 2012. За підсумками року роботи, підопічні Лужного зайняли одинадцяте місце в турнірній таблиці, яке є найгіршим за останні 10 років в історії клубу.