Українські плавці завоювали три медалі на турнірі в Барселоні

Українські плавці завоювали три медалі на другому етапі міжнародного турніру «Маре Нострум-2013», який завершився 12 червня пізно ввечері в Барселоні (Іспанія).

Як повідомили УНІАН у Федерації плавання України, Дарина Зевіна завоювала «золото», пропливши дистанцію 200 метрів на спині з результатом 2 хв 09.59 с. Це вже друга золота медаль спортсменки на цих міжнародних змаганнях. На першому етапі «Мааре Нострум-2013», який завершився 9 червня, плавчиня також стала першою в аналогічній дисципліні. Тоді вона пропливла 200-метровку на спині з результатом 2 хв 09.05 с.

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У чоловічій збірній відмінний результат показав Сергій Фролов, який завоював срібну медаль. Він подолав 1500 метрів вільним стилем з результатом 15 хв 06.93 с. «Срібло» виграв також і Максим Шемберов, подолавши 400-метрову дистанцію комплексним плаванням з результатом 4 хв 20.42 с.

«Наші спортсмени показали дуже добрі результати, завдяки яким вдалося завоювати призові місця, - сказав головний тренер української збірної з плавання Андрій Сердінов. – Це ще раз свідчить про те, що команда вже зараз достатньо підготовлена до чемпіонату світу, який цього року якраз пройде в Барселоні».

Завершальний третій етап міжнародної серії «Маре Нострум» відбудеться у французькому місті Кан-ан-Руссійон 15 червня.