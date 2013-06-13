Бразильці відпустили Фернандо до Шахтаря
Президент бразильського ФК «Греміо» заявив, що Фернандо перейде до «Шахтаря».
Президент бразильського футбольного клубу «Греміо» Фабіо Кофф заявив, що Фернандо став гравцем донецького «Шахтаря», передає сайт sport.ua.
Він заявив: «Ми одержали повідомлення від італійського «Наполі», що вони більше не зацікавлені в гравцеві, тому можу повідомити: Фернандо – гравець «Шахтаря».
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Сам гравець також прокоментував свій перехід: «Мені сумно розлучатися з «Греміо», з уболівальниками, із стадіоном. Але я радий, що у цьому клубі залишається хороший колектив і інфраструктура».
Раніше повідомлялося, що «Греміо» прийняв пропозицію «Шахтаря» ще 3 червня, але до останнього чекав на рішення «Наполі», який також претендував на гравця. Але неаполітанці зробили свій вибір на користь іншого гравця. «Гірникам» бразилець обійдеться у 13 млн євро.