Бразильці відпустили Фернандо до Шахтаря

Президент бразильського футбольного клубу «Греміо» Фабіо Кофф заявив, що Фернандо став гравцем донецького «Шахтаря», передає сайт sport.ua.

Він заявив: «Ми одержали повідомлення від італійського «Наполі», що вони більше не зацікавлені в гравцеві, тому можу повідомити: Фернандо – гравець «Шахтаря».

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Сам гравець також прокоментував свій перехід: «Мені сумно розлучатися з «Греміо», з уболівальниками, із стадіоном. Але я радий, що у цьому клубі залишається хороший колектив і інфраструктура».

Раніше повідомлялося, що «Греміо» прийняв пропозицію «Шахтаря» ще 3 червня, але до останнього чекав на рішення «Наполі», який також претендував на гравця. Але неаполітанці зробили свій вибір на користь іншого гравця. «Гірникам» бразилець обійдеться у 13 млн євро.