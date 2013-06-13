Мессі звинуватили у податкових махінаціях на суму 4 мільйони євро
09:32, 13 червня 2013Спорт
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Найкращого футболіста світу аргентинеця Ліонеля Мессі та його батька Хорхе звинуватили в ухилянні від сплати податків.
Мессі звинуватили в ухилянні від сплати податків / Фото: CheFootball з Facebook
Речник департаменту прокуратури Каталонії, що займається податковими порушеннями, заявив, що Мессі заборгував податковим органам Іспанії близько 4 мільйонів євро, повідомляє Еuronews.
25-річний нападник “Барселони”, начебто не сплатив податок на прибутки, які він отримав за продаж рекламних прав у період з 2007 до 2009 років.
Проте головним винуватцем цієї ситуації називають Хорхе Мессі, який використовував для укладання договорів компанії за межами Іспанії: в Белізі та Уругваї.
Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року аргентинський нападаючий іспанської ”Барселони” Ліонель Мессі вчетверте поспіль названий Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) кращим гравцем планети за підсумками року.
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