Мессі звинуватили у податкових махінаціях на суму 4 мільйони євро

Речник департаменту прокуратури Каталонії, що займається податковими порушеннями, заявив, що Мессі заборгував податковим органам Іспанії близько 4 мільйонів євро, повідомляє Еuronews.

25-річний нападник “Барселони”, начебто не сплатив податок на прибутки, які він отримав за продаж рекламних прав у період з 2007 до 2009 років.

Проте головним винуватцем цієї ситуації називають Хорхе Мессі, який використовував для укладання договорів компанії за межами Іспанії: в Белізі та Уругваї.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року аргентинський нападаючий іспанської ”Барселони” Ліонель Мессі вчетверте поспіль названий Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) кращим гравцем планети за підсумками року.