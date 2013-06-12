Спортсменка з Австралії вирушила вплав з Куби до США

Відплиття Х.Маккардел відбулося в 10.15 за місцевим часом (17.15 за київським часом) від причалу міжнародного морського клубу Marina Hemingway на заході Гавани. До місця старту плавчиня прибула в розкішному відкритому рожевому лімузині 50-х років. Вона випила енергетичний напій, нанесла на тіло спеціальний захисний крем, помахала рукою супроводжуючим і увійшла у воду. Спортсменці належить подолати понад 160 кілометрів (для чого їй знадобиться майже 60 годин), щоб встановити світовий рекорд безперервного плавання у відкритій воді. У ніч з п'ятниці на суботу Х.Маккардел має намір фінішувати на узбережжі недалеко від Майямі в штаті Флорида (США).

Про це повідомляють РІА Новости.

Як розповіла напередодні 28-річна плавчиня, до запливу вона готувалася разом з чоловіком протягом дев'яти з половиною місяців, щотижня пропливаючи від 60 до 90 кілометрів. Під час марафону вона не має наміру використовувати спеціальний неопреновий костюм, що оберігає від переохолодження. Х.Маккардел також відмовилася від клітки для захисту від акул. Відлякувати хижаків буде спеціальне електромагнітне поле між допоміжної яхтою і каное, яке підтримуватиметься на шляху її проходження. Відновлювати сили в процесі запливу спортсменка буде щогодини, випиваючи півлітра енергетичного напою, який приготував її російський лікар-дієтолог на основі "сибірських рецептів". На думку австралійки, якщо їй вдасться втілити задумане, то це буде рівнозначно виграшу Кубка світу з футболу або навіть рівнозначно "золоту" Олімпіади.

Х.Маккардел проживає в Мельбурні, займається плаванням з дитинства та бере участь у змаганнях з триатлону. Вона шість разів перетинала самотужки Ла-Манш. За допомогою запливу з Куби до США вона має намір зібрати кошти, які підуть до фонду боротьби з раковими захворюваннями.

Подолати протоку Флоріди вдалося в 1997 році австралійці Сьюзен Мароні, яка пливла клітці, що транспортувалася, і яка захищала від акул. Торік американка Дайана Найад і австралійка Пенні Пелфрі безрезультатно намагалися підкорити дистанцію без допоміжних засобів.