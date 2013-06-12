Чоловіча збірна України з гандболу позбулася шансів потрапити на ЧЄ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра з самого початку проходила з перевагою гостей, які до сьогоднішнього дня не забезпечили собі путівку на Євро. Разом з тим, шведи вважаються однією з провідних команд як в європейському, так і в світовому гандболі.

Скандинави діяли набагато могутніше і на більш високих швидкостях. І вже до кінця першого тайму забезпечили собі перевагу в дев'ять голів - 7:16. Після перерви вони не стали зупинятися на досягнутому, продовжуючи збільшувати перевагу і довівши її до підсумкового «+ 13» - 21:34

Кращим гравцем у складі збірної України в цьому матчі став Андрій Васюк, який забив 6 голів.

Таким чином, українці з двома набраними очками з 10 можливих достроково, за тур до закінчення відбіркового турніру, позбулися навіть теоретичних шансів потрапити до Данії, де в січні 2014 року відбудеться чемпіонат Європи. У той же час шведи гарантували собі місце серед учасників фінального турніру.

Як повідомляв УНІАН, трьома днями раніше, 9 червня, позбулася шансів потрапити на чемпіонат світу-2013 жіноча гандбольна збірна України.