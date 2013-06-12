Футбольний турнір чотирьох клубів України та Росії стартує 27 червня

Сьогодні було офіційно оголошено про те, що в турнірі візьмуть участь "Зеніт" (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ), повідомляє офіційний сайт ФК "Зеніт".

Кожна команда зіграє по два матчі з клубами з сусідньої країни.

За перемогу в кожному матчі нараховується 3 очки, за нічию - 1 очко, за поразку - 0. За рівності очок при розподілі місць в Об'єднаному турнірі враховується різниця забитих і пропущених м'ячів, а також кількість перемог. Упродовж гри команди можуть зробити по 8 замін (по три в кожному таймі, а решта - між таймами).

Інформація про телевізійні трансляції матчів з'явиться пізніше.

Згідно із розкладом, ігри пройдуть в такому порядку: 27 червня «Спартак» - «Динамо», «Зеніт» - «Шахтар», 30 червня «Зеніт» - «Динамо», «Шахтар» - «Спартак», 3 липня «Спартак» - «Шахтар», «Динамо» - «Зеніт», 6 липня «Шахтар» - «Зеніт», 7 липня «Динамо» - «Спартак».