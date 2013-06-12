ФК Сталь (Алчевськ) відмовився переходити до Прем'єр-ліги

Про це повідомляє сайт "Неделя".

Як заявив виданню президент футбольного клубу Костянтин Петров, відмова від участі в Прем'єр-лізі пов'язана з невідповідністю інфраструктури клубу вимогам елітного футбольного дивізіону.

Разом з тим, він підкреслив, що рішення залишитися у Першій лізі ухвалене керівництвом клубу заради уболівальників. Більшість з них не зможе побачити гри улюбленої команди, якщо їх проводитимуть на іншому стадіоні.

"Наші спонсори готові надавати клубу необхідну підтримку, яка дозволить "Сталі" відповідати фінансовій "фейр-плей" Прем'єр-ліги. Проте алчевський стадіон, на якому грає "Сталь" і на який вже понад 50 років приходять наші уболівальники, вимогам вищого футбольного дивізіону не відповідає." - пояснив президент клубу.

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Він потребує широкомасштабної реконструкції, а вона, у свою чергу, потребує часу. Безумовно, можна проводити матчі на іншому стадіоні. Ми обговорювали можливість гри в Донецьку на стадіоні "Олімпійський". Але виникає питання: а для кого ми граємо? Ми граємо, в першу чергу, для наших, алчевських уболівальників, які десятиліттями підтримували нашу команду. Який сенс проводити ігри на іншому стадіоні, якщо більшість уболівальників "Сталі" їх не побачить? Це зрада і по відношенню до команди, яка потребує підтримки своїх фанатів, і по відношенню до уболівальників", - упевнений Петров.

Президент ФК "Сталь" запевнив, що із спонсорами вже досягнуті домовленості про реконструкцію стадіону "Сталь" і всієї його інфраструктури і приведення його у відповідність до критеріїв Прем'єр-ліги. За його словами, реконструювати стадіон керівництво клубу сподівається упродовж року. А потім, на думку президента клубу, команда зможе приймати на своєму полі кращі колективи країни.