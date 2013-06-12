Тенісист Долгополов вийшов у чвертьфінал турніру в Лондоні

Як повідомляє офіційний сайт турніру, українець, що посідає 24-е місце у світовому рейтингу, був посіяний організаторами турніру під 7-м номером, і в першому колі змагань не брав участі. Стартувавши у другому колі, він не без зусиль отримав перемогу в трьох сетах над колумбійцем, що посідає в рейтингу АТР 95-е місце, - 6:3, 4:6, 6:4.

Тенісисти грали 1 годину 28 хвилин. На рахунку Долгополова чотири брейка, 18 ейсів і 5 подвійних помилок. Хіральдо зробив три брейка, чотири рази подав навиліт і один раз помилився на подачі. Завдяки цій перемозі українець порівняв рахунок в особистому протистоянні з Хіральдо – 1:1.

У чвертьфіналі Долгополов зіграє з переможцем матчу Лукаш Росол (Чехія, 12) – Бенджамін Беккер (Німеччина).

Джерело: http://www.lta.org.uk/fans-major-events/LTA-summer-grass-court-events/Aegon-Championships/Match-Centre/

Як повідомляв УНІАН, турнір у Лондоні проходить на кортах з трав'яним покриттям. Він є одним із етапів підготовки до найзнаменитішого тенісного турніру в світі Уїмблдону. Окрім Долгополова, в цьому турнірі також бере участь українець Сергій Стаховський, який також входить до числа 100 найкращих гравців світу.