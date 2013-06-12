У молодіжки "Шахтаря" новий тренер

Як повідомляє прес-служба клубу, новий наставник представлений молодіжному складу «гірників».

Одночасно португальський фахівець займатиме посаду технічного координатора Академії «Шахтаря».

Коментуючи своє призначення, Кардосо зазначив, що його завдання в «Шахтарі» - «зробити молодіжний склад справжньою перехідною ланкою між першою командою і Академією».

«Я вірю, що з цієї миті люди подивляться на молодіжний склад «Шахтаря» новими очима, а самі футболісти розумітимуть, що дубль – своєрідна вершина піраміди, наступним кроком якої є перехід у першу команду», - сказав Кардосо.

У прес-службі уточнили, що в «Шахтар» Кардосо перейшов з іспанського клубу «Депортіво» (Ла-Корунья), де працював асистентом головного тренера.

Раніше Кардосо займав посаду асистента тренера, а також тренера в португальських клубах «Академіка», «Спортінг», «Порту», «Белененсеша», «Брага». Має диплом УЄФА категорії Pro.