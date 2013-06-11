Тенісисти Марченко і Недовєсов виграли матчі турнірів серії Challenger

Як повідомляє офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів, у Бірмінгемі Ілля Марченко на двох тай-брейках отримав перемогу над французом Флораном Серра - 7:6, 7:6.

Поєдинок тривав 1 годину 43 хвилини. Марченко реалізував два з п'яти своїх брейк-пойнтів, а Серра – два з восьми. Обидва виконали по три ейса і допустили по дві подвійні помилки. Усього на рахунку Іллі 91 вигране очко, у француза – 84. Завдяки цій перемозі українець зрівняв рахунок по особистих зустрічах з Серра – 1:1.

У свою чергу в Празі Олександр Недовєсов зустрічався з чеським тенісистом Яном Мертлем. Чех спочатку мав перевагу, виступаючи на домашньому корті. Але в наполегливому трьохсетовому поєдинку більш успішним був українець - 5:7, 6:4, 7:5.

Також сьогодні грали два українці і на турнірі в словацькому Кошице, де обидва програли.

Іван Сергєєв зазнав розгромної поразки від еквадорця Хуліо Сезара Кампозано з рахунком 1:6, 1:6. За 1 годину 4 хвилини ігрового часу Сергєєв реалізував один з двох своїх брейк-пойнтів, на що його суперник відповів шістьма брейками. Навиліт тенісисти не подавали, при цьому еквадорець двічі помилився на подачі. За всю гру українець виграв 28 очок проти 55 у Кампозано.

У свою чергу Володимир Ужиловський у матчі проти іспанця Карлоса Гомеса-Геррери програв з рахунком 5:7, 0:6. Тенісисти грали рівно одну годину. Ужиловський виграв один гейм на прийомі і програв п'ять на своїй подачі. На рахунку українця 4 ейси і 5 подвійних помилок. Геррера навиліт не подавав і тричі помилився на подачі.