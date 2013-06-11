Український гросмейстер завоював бронзу на чемпіонаті світу з бліцу

У Ханти-Мансійську (Росія) 10 червня завершилися чемпіонати світу зі швидких шахів і бліцу, де, як стало відомо сьогодні, в змаганнях з бліцу бронзову нагороду завоював українець Руслан Пономарьов.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у турнірі, що тривав два дні, після першого ігрового дня лідерство ділили росіянин Ян Непомнящий і в'єтнамець Ле Куанг Льєм. Обидва гросмейстери мали в своєму активі по 12 очок. Проте відрив від конкурентів був зовсім незначним – на півочка від них відставав Пономарьов.

На самому початку другого ігрового дня у відрив пішов Льєм. Аж до останнього туру він зберігав перевагу в півочка. Проте перед останньою партією в'єтнамця наздогнав Пономарьов. Але виграш у завершальному поєдинку у Сергія Мовсесяна (Вірменія) приніс Льєму перемогу в турнірі, оскільки Пономарьов завершив свою останню зустріч проти Габріела Саргіссяна внічию.

Лише на півочка відстали від переможця росіяни Олександр Грищук і Непомнящий, а також Пономарьов. Після підрахунку додаткових показників срібну медаль було віддано Грищуку, бронзову – Пономарьову.

Чемпіон світу зі швидких шахів визначився 8 червня, ним став Шахріяр Мамедьяров (Азербайджан). Срібну і бронзову медалі завоювали росіяни – Непомнящий і Грищук відповідно.