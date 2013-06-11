Зідан попросився в помічники ймовірному новому тренеру Реала

За інформацією джерела AS, Зідан провів переговори з Карло Анчелотті, який вважається основним кандидатом на роботу в «Реалі», повідомляє Лента.ру.

Анчелотті на даний момент очолює ПСЖ, але готовий взятися за роботу в «Реалі» і зробити Зідана, який грав під його керівництвом в туринському «Ювентусі», своїм асистентом.

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Раніше президент «Реала» Флорентіно Перес пропонував Зідану зайняти пост спортивного директора, але той відмовився, нібито посилаючись на те, що не хоче «працювати в кабінеті» і спілкуватися з пресою.

Зідан виступав за «Реал» з 2001 по 2006 рік, вигравши з командою чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів. Після завершення кар'єри у 2006 році француз деякий час був спортивним директором, а потім став тренером однієї з молодіжних команд «Реала».