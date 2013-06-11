В Аргентині поліцейські застрелили футбольного фаната

В Аргентині під час матчу найвищої футбольної ліги країни футбольний фанат загинув у сутичці вболівальників з поліцією.

Сутичка біля стадіону неподалік Буенос-Айреса почалась, коли команда Естудіантес обігрувала Ланус з рахунком 2:0. Для участі у бійці свої місця на стадіоні залишили сотні вболівальників. Повідомляється, що фанат клубу Ланус був застрелений. Трьох поліцейських заарештували. BBC Україна

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