В Аргентині поліцейські застрелили футбольного фаната
09:30, 11 червня 2013Спорт
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В Аргентині під час матчу найвищої футбольної ліги країни футбольний фанат загинув у сутичці вболівальників з поліцією.
Сутичка біля стадіону неподалік Буенос-Айреса почалась, коли команда Естудіантес обігрувала Ланус з рахунком 2:0.
Для участі у бійці свої місця на стадіоні залишили сотні вболівальників. Повідомляється, що фанат клубу Ланус був застрелений.
Трьох поліцейських заарештували.
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