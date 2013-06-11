Майстра джиу-джитсу розчавила вантажівка

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, багатотонна вантажівка буквально розчавила припарковане на узбіччі авто. У результаті зіткнення водій легковика, який знаходився в автомобілі, загинув на місці. На місці ДТП працювали рятувальники, які за допомогою спецобладнання деблокували тіло водія із розплющеного автомобіля.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник управління ДАІ у Черкаській області, у результаті ДТП загинув призер українського чемпіонату з бразильського джиу-джитсу, молдовський спортсмен 27-річний Ігор Бородін, що на той момент був у машині.

8 червня на Відкритому Чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу Бородін здобув срібло. Команда з Молдови саме поверталася дому зі змагань, проте зламалась машина і товариші по команді відправились шукати евакуатор до найближчої АЗС. У момент зіткнення в машині лишився лише Бородін. За фактом ДТП ДАІ Черкаської області порушено кримінальне провадження, триває слідство.