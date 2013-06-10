Кривбас виключили з Прем'єр-ліги

Як повідомила прес-служба Федерації футболу України, рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

"Кривбас" втратив право виступати у прем'єр-лізі 31 травня у зв'язку з невідповідністю фінансовим критеріям. Це сталося після того, як на робочій нараді клубу повідомили про повне припинення його фінансування нинішніми власниками. Футболістам і працівникам "Кривбасу" вже 5 місяців не платять зарплату.

Також через проблеми з фінансуванням "Кривбас" не поїхав на матч проти луцької "Волині", який повинен був відбутися 26 травня. Криворізькій команді зарахували технічну поразку з рахунком 0:3.

4 червня клуб подав апеляцію на це рішення. Там також заявили, що переговори про подальше фінансування команди ще тривають і можуть бути завершені найближчим часом.

У чемпіонаті України сезону 2012-2013 років "Кривбас" посів сьоме місце.

ВВС Україна