«Металургу» призначили нового тренера

Головним тренером запорізького футбольного клубу "Металург" призначено Сергія Пучкова.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, контракт з фахівцем підписано терміном на три роки.

Пучков – вихованець луганського футболу. Протягом ігрової кар'єри виступав за багато клубів, найбільш відомими з яких є одеський «Чорноморець», «Дніпро» (Дніпропетровськ), «Металург» (Запоріжжя) (29 матчів у сезоні 1991 року, чотири забиті голи), КАМАЗ (Набережні Челни) і «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль).

Запрошувався до молодіжної збірної СРСР, в якій був капітаном. У її складі провів 13 ігор, забив один гол.

Зіграв 201 матч у чемпіонатах СРСР, забив 9 голів. Двічі потрапляв до списку «33-х найкращих футболістів СРСР».

У 2003 році перейшов на тренерську роботу. Працював тренером у клубах «Миколаїв», «Черкаси», «Кристал» (Херсон), «Севастополь» і «Таврія» (Сімферополь).

Є двократним чемпіоном СРСР і володарем Кубка СРСР у складі дніпропетровського «Дніпра». Як тренер у 2010 році виграв Кубок України з сімферопольською «Таврією».

Як повідомляв УНІАН, запорізький "Металург" вибув з Прем'єр-ліга за підсумками сезону 2012/13, посівши останнє місце у турнірній таблиці. У 30 матчах команда набрала лише 11 очок.