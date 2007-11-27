Перед грою у Глазго «Шахтар» просить не згадувати «Нафтовик» всує

22 футболісти донецького «Шахтаря» вилетіли в Глазго, де 28 листопада вийдуть на поле проти місцевого «Селтіка». Кореспондент прес-служби клубу поцікавився у гравців донецької команди, з яким настроєм вони вилітають на Британські острови.

Дмитро Чигринський:

– Безумовно, ми їдемо за перемогою. В той же час ми розуміємо, що «Селтік» нас не чекає з розкритими обіймами, тому матч буде наднапруженим. Хотілося б попросити не проводити паралелей з останньою нашою грою проти «Нафтовика», це абсолютно інший рівень і дещо інший настрій. Так, ми втратили важливі очки у внутрішньому чемпіонаті, але від цього потрібно швидше відійти і дати серйозний бій у Глазго.

Ігор Дуляй:

– Що сказати, «Селтік» суперник далеко не простий, та ще і притому, що грати будемо на їх полі. А настрій цілком нормальний, у нас є всі шанси забрати з Глазго переможні очки, для цього потрібно докласти максимуму зусиль. Завдання одне – перемога! Добре, що всі хлопці, які грають у своїх збірних, вже завершили виступи за національні команди, і наша увага тепер зосереджена тільки на «Шахтарі».

Андрій Пятов:

– Настрій у команди бойовий і рішучий. У шотландців очки потрібно відбирати у будь-якому випадку. Хлопці усі підготувалися нормально. Чи зуміємо ми обіграти «Селтік»? Нічого нездійсненного в цьому завданні не немає, і суперник нам цілком по зубах. Ми, в усякому разі, маємо намір битися.

Прес-служба ФК «Шахтар»