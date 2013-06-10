«Металіст» придбав бразильського захисника

За інформацією видання, 26-річний захисник обійшовся харків'янам у суму близько 5 млн євро. 70% цієї суми одержить «Інтернасьональ», решту – агент гравця, повідомляє бразильське видання Terra.

Моледо вже домовився про умови особистого контракту з харків'янами.

Президент бразильського клубу Джованні Луїджі підтвердив продаж гравця. Він прокоментував операцію так: «Не лише фінансове питання було головним у цій угоді, а й те, що Моледо вже 26 років. Такий перехід буде вигідним не лише клубу, а й самому гравцю».

Моледо кілька років тому вже виступав в Європі, в польському клубі «Одру» (Водзіслав-Сльонські), який зараз грає у третій лізі місцевого чемпіонату.

На офіційному сайті ФК «Металіст» інформація про придбання бразильського гравця відсутня. У клубі УНІАН не підтвердили, але й не спростували факт придбання нового гравця.