Лужний і його «Динамо» здають важливий тест

Лише перемога в сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів проти «Роми» дозволить київському «Динамо» зберегти шанси на підсумкове третє місце в групі, яке гарантує вихід до кубку УЄФА.

Виконуючий обов`язки головного тренера Олег Лужний і його «Динамо» сьогодні здають важливий тест на професійну придатність. Для футболістів київської команди матч проти «Роми» — останній шанс довести, що вони ще чогось вартують на євроарені. Для Лужного перемога над римлянами і «Спортінгом» в останньому турі — це найкоротший шлях до того, щоб стати головним наставником «Динамо» вже на постійній основі, пише "Дело".

При цьому, не забуваємо, що з погляду турнірної інтриги, незважаючи на чотири поразки поспіль, цей поєдинок все ще актуальний для чемпіона України. У «Динамо» залишається реальний шанс завоювати третє місце, а разом з ним і путівку в кубок УЄФА. Правда, для цього необхідно в матчах, що залишилися, обігравати «Рому» і «Спортінг», а також сподіватися на те, що сьогодні в паралельному матчі португальський клуб не виграє у «Манчестер Юнайтед».

На передматчевій прес-конференції Лужний пообіцяв зробити все можливе, щоб продовжити виступу в кубку УЄФА, але щодо сьогоднішнього положення команди ілюзій молодий наставник не має. «Не секрет, що в команді багато проблем — наприклад, численні травми. Ситуація в групі також дуже складна, — сказав Лужний. — Але у нас немає відхідних шляхів, ми повинні вигравати усі ігри, що залишилися». А ось прогнозувати своє власне майбутнє Лужний не став: «Не знаю, буду я чи ні головним тренером. Це може сказати тільки президент клубу».

Відзначимо, що «Рома» прибула до Києва в ослабленому складі. Проти «Динамо» точно не зіграють відразу четверо ключових гравців італійської команди — капітан і лідер римлян Тотті, півзахисники Перротта і Аквілані, а також захисник Мексес. У всіх футболістів пошкодження різного ступеня тяжкості. Не дивлячись на це, гості заявили, що навіть нічия в київському матчі їх не влаштує. «Рома» гратиме виключно на перемогу, щоб достроково забезпечити собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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перемога «Динамо» — 4,65;

нічия — 3,35;

перемога «Роми» — 1,7.