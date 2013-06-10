Жіноча збірна України з гандболу не потрапила на чемпіонат світу

У ньому збірна України програла команді Німеччини, – 22:25 і позбулася шансів на потрапляння до списку учасників світової першості.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Києві проходила на тлі поразки тижневої давності в Німеччині з різницею в 9 м'ячів. І шансів увійти до числа учасників ЧС у збірної України спочатку було немало. Проте, залишався шанс просто виграти у відповідь матч, і покинути турнір, не втративши власного престижу.

Матч почався більш ніж вдало для українок, які на 5-й хвилині вели в рахунку, – 4:1. Втім, це був єдиний момент, коли в уболівальників затеплилася надія на підсумковий успіх. Досить скоро німкені зрівняли рахунок (11-а хвилина – 4:4), а потім довго в грі трималася рівновага.

Перший тайм суперниці виграли з мінімальним рахунком 10:11, а переваги в три м'ячі добилися у середині другого тайму, на 43-й хвилині – 14:17. Після цього німкені навіть доводили свою перевагу до 5 голів (50-а хвилина, 17:22), але, у результаті, задовольнилися перевагою «+3» - 22:25.

Таким чином, збірна Німеччини виграла два матчі плей-офф у збірної України із загальною різницею «+12».

Збірна України вдруге поспіль не потрапила у фінальну частину чемпіонату світу, який проходить раз на два роки, в непарні роки. Команда також не брала участь в ЧС-2011. До цього, починаючи з 1999 року, команда постійно брала участь в чемпіонатах світу. Призером світової першості збірна України не ставала ніколи.