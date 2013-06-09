ЧС-2014: Букмекери суттєво підвищили шанси збірної України

Букмекери помітно підвищили оцінку шансів збірної України, - повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Такий результат розгромної перемоги української національної команди над Чорногорією (4:0). Нагадаємо, після цього матчу «синьо-жовті» піднялися на третє місце в турнірній таблиці групи, а від збірної Англії і раніше відстають всього на одне очко.

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На цей момент ставки авторитетної букмекерської контори William Hill на вихід збірної України з групи з першого місця приймаються з коефіцієнтом 3,75, у той час як до п'ятничного поєдинку цей показник був майже в три рази більшим - 9,0. Вище за українців зараз котирується лише Англія з коефіцієнтом 1,4. Коефіцієнт на успіх Чорногорії становить 9,0 (до матчу з Україною - 4,5), а в Польщу, яка, нагадаємо, у п'ятницю зіграла внічию з Молдовою, букмекери майже не вірять, присвоївши ставкам на цю команду коефіцієнт 26,0.