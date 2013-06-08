Українець Іщенко став чемпіоном Європи з боксу серед аматорів
16:16, 08 червня 2013Спорт
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Український боксер Павло Іщенко (до 60 кг) приніс Україні єдине золото чемпіонату Європи серед аматорів, перемігши у фінальному протистоянні білоруського спортсмена Вазгена Сафарянц.
Павло Іщенко став чемпіоном Європи
Як повідомляє інтернет-журнал vRINGe.com, чемпіонат Європи з боксу проходить у Мінську.
На шляху до першої сходинки п'єдесталу пошани Іщенко також по черзі пройшов ірландця Шона Маккомба, литовця Гіттіса Ваїткуса, шотландця Чарльза Флінна і росіянина Дмитра Полянського.
Крім того, інший український боксер Микола Буценко завоював срібну медаль чемпіонату Європи серед аматорів, не впоравшись у фінальному поєдинку з першим номером посіву з Ірландії Джоном Джозефом Невіном. Підсумком трираундового протистояння стала перемога Невіна за очками одностайним рішенням суддів.
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