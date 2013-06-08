Тренер Чорногорії про матч з Україною: Вперше у своїй кар'єрі я був безсилий

Про це після великої поразки 0:4 від України заявив сам Брнович, пише isport.ua.

"Після такої поразки, звичайно, дуже важко. Гра була практично до першого забитого м'яча. Потрібно визнати, що це була і моя помилка, адже я повинен був раніше замінити Волкова, який дуже нервував... Вже в перші 4-5 хвилин другого тайму я зрозумів, що у нас є вразливі місця. Очевидно, ми вже думали, що виграли, тому що у нас більше гравців. Перший гол був, як холодний душ. Знову повернуся до того, що мені потрібно було замінити Волкова. Разом з Павичевичем вони були дуже збуджені, але травма Йоветіча перевернула все з ніг на голову. Це тільки моя помилка", - сказав тренер Чорногорії.

Брнович назвав Україну небезпечною командою і пообіцяв, що його команда зможе повернутися до нормальної гри й боротиметься за виграш групи.

"Я попереджав, що вони небезпечні. Вони зробили ставку на середню лінію, а Ракицький та Тимощук вміють добре доставляти м'яч. Можу сказати, що ми грали непогано, але потім все якось пішло не так. Вперше у своїй кар'єрі гравця і тренера мені спала думка, що я безсилий. Трохи це дивно звучить після такої поразки, але у нас є команда, яка може повернутися. Це була найслабша гра цієї команди... У нас є три гри і ми будемо прагнути взяти дев'ять очок. Я обіцяю, що шість очок ми візьмемо. Цього має бути достатньо для того, щоб зайняти одне з перших двох місць", - заявив Брнович.