Фоменко: кожна гра буде як остання

Так заявив головний тренер збірної Михайло Фоменко.

Перед самою перервою Роман Зозуля був вилучений з поля, проте в другій половині українці в меншості відкрили рахунок (Гармаш 52). Потім арбітр Мануель Графі вирівняв склади, показавши другий гірчичник чорногорцеві Володимиру Волкову (66), і Коноплянка забив другий гол (72). А коли суддя залишив господарів удев'ятьох, видаливши Саво Павичевич (81), українці добили лідера своєї групи (Федецький 85, Безус 90 +2).

"Можливо, добре, що це (видалення) сталося перед свистком на перерву, - наводить офіційний сайт Федерації футболу України слова Фоменка. - У нас був час поговорити з хлопцями, перебудувати тактику і вказати їм подальші дії. Нам вдалося перебудувати гру, і це принесло результат".

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Говорячи про суперника, Фоменко підкреслив, що не назвав би команду Чорногорії слабкою. "Просто кожна команда грає так, як це їй дозволяє суперник".

Фоменко оцінив шанси на потрапляння збірної України у фінальну частину ЧС: "Ми тільки за втраченими очками зрівнялися з Чорногорією. Ці очки ще треба набрати. Про це ми говорили з хлопцями, в тому числі, і перед сьогоднішнім матчем. Кожна гра для нас буде, як остання ", - цитує РІА "Новости".

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У групі Н залишилося чотири ігрові дні (у збірної Чорногорії - 3).

У Чорногорії наразі 14 очок. На неї чекають ігри в Польщі (6 вересня), Англії (11 жовтня) та вдома проти Молдови (15 жовтня).

У Англії - 12. Її наступна гра вдома проти Молдови (6 вересня), у Києві (10 вересня), вдома проти Чорногорії та Польщі (11 жовтня і 15 жовтня, відповідно).

В України - 11 очок і чотири гри попереду: Сан-Марино (6 вересня і 15 жовтня), Англія (10 вересня) і Польща (11 жовтня) - останні 2 гри домашні.

У Польщі - 9 очок і теж чотири майбутніх матчі: Чорногорія (6 вересня, домашній), Сан-Марино (10 вересня, виїзний), Україна (11 жовтня, виїзний), Англія (15 жовтня, виїзний).