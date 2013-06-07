Збірна України перемогла Чорногорію 4:0

Рахунок у Подгориці – 0:4. Голи забивали: Денис Гармаш (52), Коноплянка (77), Федецький (85), Безус (92).

Протягом гри було показано три червоні картки.

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У Подгориці завершився матч відбірного циклу Чемпіонату світу з футболу 2014 року, в якому збірна України в спочатку напруженій грі змогла розгромити суперника - 4:0.

Як передає кореспондент УНІАН, гра в столиці Чорногорії була найважливішою для збірної України з погляду подальших турнірних перспектив. Адже на старті змагань українці втратили чимало очок. Зокрема і програвши в Києві команді Чорногорії - 0:1.

Гра почалася з атак гостей, які вже на 7-й хвилині створили небезпечний момент. Втім, м'яч після удару Євгена Коноплянки пролетів над поперечиною. У наступні п'ять хвилин не реалізували свої моменти Роман Зозуля та Руслан Ротань. Після цього гра почала потрохи вирівнюватись. А ближче до середини тайму два набагато більш небезпечних моменти створили господарі поля. Спочатку два гравці атаки чорногорців не змогли замкнути найнебезпечніший простріл зі штрафного, а через хвилину вихід один на один з воротарем українців Андрієм П'ятовим не реалізував капітан господарів Мірко Вучиніч, який пробив не тільки повз воротаря, а й повз ворота.

Команди продовжували гостро комбінувати, по черзі створюючи небезпечні моменти. А найбільш небезпечний українці створили на 33-й хвилині, коли Андрій Ярмоленко після передачі п'ятою від Романа Зозулі вийшов один на один з голкіпером чорногорців Младеном Божовичем і пробив низом. М'яч не влучив у створ воріт, рикошетом від штанги покотила за лицьову лінію.

У підсумку, багатий на гольові моменти перший тайм так і не приніс голів - 0:0. А головна подія сталася вже в доданий арбітром час. Роман Зозуля зреагував на провокацію гравця команди Чорногорії Володимира Божовича, який вдарив суперника ззаду по ногах. Зозуля відмахнувся, а суперник картинно впав. Арбітр моментально зреагував, показавши українцеві червону картку.

На другий тайм українці вийшли в чисельній меншості, але з думками про перемогу, яка дозволяла продовжувати боротьбу за путівку у фінальний турнір чемпіонату світу.

І такий настрій дозволив команді вже на початку тайму відкрити рахунок. Ярмоленко небезпечно пробив, воротар невдало відбив м'яч, після чого Денис Гармаш добивав м'яч у ворота. Спершу вдарившись об штангу, м'яч все-таки перетнув лінію воріт - 0:1.

Після цього чорногорці надовго захопили ініціативу, раз за разом створюючи небезпечні моменти. Господарі навіть забили гол (відзначився Вучиніч), але боковий суддя зафіксував у цьому епізоді дуже спірний офсайд. Забити ж за всіма правилами у них не виходило. Атакуючого запалу господарів вистачило не більше ніж на десять хвилин, а потім гра знову вирівнялася.

Команди по черзі атакували ворота один одного, а на 77-й хвилині гості зуміли подвоїти свою перевагу. Ярмоленко з правого флангу віддав поперечну передачу в центр штрафної площі і Коноплянка в дотик переправив м'яч у дальній кут - 0:2.

Цей епізод трапився, вже коли команди грали в рівних складах. На 66-й хвилині друге попередження і, автоматично, видалення отримав Володимир Волков. А за дві хвилини після другого гола українців, на 79-й, гості виявилися в більшості. Грубий фол здійснив на Едмара Сава Повічевіч, тут же отримав червону картку.

Розплата за надмірну грубість настала через шість хвилин, коли українці змогли реалізувати чисельну перевагу. Артем Федецький увійшов у штрафний через правий край і отримав пас на хід. Гравець у дотик спробував виконати простріл, але м'яч зрізався з ноги і влетів у сітку воріт Божовича. Воротар же в цей момент вийшов з лінії воріт для перехоплення прострільну передачу - 0:3.

А вже в доданий арбітром час Роман Безус увірвався в штрафну, вийшов один на один з голкіпером і елегантним ударом перекинув Божовича - 0:4.

Таким чином, українці набрали 11 очок і впритул наблизилися до дуету лідерів у турнірній таблиці - чорногорцям і англійцям. Більше того, команда Михайла Фоменка провела на одну гру менше, ніж чорногорці.

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В іншому матчі групи H Молдова та Польща зіграли внічию 1:1.

У Чорногорії як і раніше 14 очок. На неї чекають ігри в Польщі (6 вересня), Англії (11 жовтня) та вдома проти Молдови (15 жовтня).

У Англії - 12. Її наступна гра вдома проти Молдови (6 вересня), у Києві (10 вересня), вдома проти Чорногорії та Польщі (11 жовтня і 15 жовтня, відповідно).

В України - 11 очок і чотири гри попереду: Сан-Марино (6 вересня і 15 жовтня), Англія (10 вересня) і Польща (11 жовтня) - обидві гри домашні.

У Польщі - 9 очок і теж чотири майбутніх матчі: Чорногорія (6 вересня, домашній), Сан-Марино (10 вересня, виїзний), Україна (11 жовтня, виїзний), Англія (15 жовтня, виїзний).